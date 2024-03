Pedro Serrano: “Bolsonaro reconheceu que cometeu crime”

Apoie o 247

247 – No cenário político conturbado do Brasil, o jurista professor Pedro Serrano concedeu entrevista aos jornalistas Dayane Santos e Marcelo Auler, da TV 247, em que analisou as implicações do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando a tentativa de busca por anistia frente a possíveis condenações por crimes graves contra a democracia. Com uma análise perspicaz, o professor apontou para a complexidade do contexto político e jurídico, ressaltando que a anistia, nesses casos, não se alinha com a preservação da democracia.

As reflexões de Serrano não se limitaram apenas à esfera política, mas também exploraram as raízes do fundamentalismo pentecostal e suas interseções com a geopolítica contemporânea. A ascensão desse fundamentalismo e seu papel na formulação de políticas públicas emergiram como pontos de preocupação, tanto para o Brasil quanto para a América Latina.

Ao longo da discussão, Serrano abordou a necessidade de compreender o atual cenário político além das simplificações ideológicas, alertando para os perigos do autoritarismo e da retórica simplista. Ele enfatizou a importância do conhecimento acadêmico e da análise crítica para combater formas de pensamento que ameaçam os princípios democráticos.

As observações de Serrano sobre a cultura política brasileira ecoaram como um chamado à ação, ressaltando a importância da participação cívica e da defesa dos valores democráticos em face de desafios cada vez mais prementes. Assista:

