Pesquisa CNT mostra que "estamos pregando para convertidos", diz Fernando Horta

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os resultados da pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) revelaram um cenário político marcado pela polarização no país, avaliou o historiador Fernando Horta. Para ele, com 55% de aprovação, o presidente Lula (PT) permanece no centro de um cenário de divisão da população: "a gente divide a sociedade brasileira em três terços: um terço apoia indiscriminadamente o presidente Lula e um terço nega e acha que é horroroso. O outro terço acaba se dividindo, e o presidente Lula tem se saído bem na condução, trazendo mais para o seu lado, e esse foi o planejamento que foi feito desde o início, e por isso chamado de ‘governo de frente ampla'".

Horta também aponta para a dualidade de percepções sobre o desempenho do governo Lula no primeiro ano. "Determinados assuntos seguem tendo polarizada sua posição, uma parte que acha que melhora e uma parte que acha que piora, o que mostra que nós estamos tendo pouca porosidade dentro da comunicação política. Não estamos conseguindo atingir os grupos que nos são refratários. Estamos pregando para convertidos", alerta Horta.

continua após o anúncio

O desafio, segundo o historiador, está em alcançar a parcela da população que se mantém refratária a qualquer conversa. Ele destaca a necessidade de desenvolver uma abordagem capaz de dialogar com esse terço da população que parece imune às iniciativas do governo. "Só a reorganização dos programas sociais que foi feita e mais esse novo plano de neoindustrialização deveriam ter arrastado uma parcela significativa das elites brasileiras para a percepção de que é um governo que está indo para o lado certo. Mas nós continuamos com um terço da população contrária a absolutamente tudo isso. E é isso que incomoda, porque esse um terço parece que não se sensibiliza com absolutamente nada, e nós precisamos desenvolver uma maneira de conversar com eles”, conclui o historiador.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: