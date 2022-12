"Petrobrás é o maior desafio do governo Lula", diz Joaquim de Carvalho

Missão do futuro governo é restaurar caráter social da estatal, defende Joaquim de Carvalho edit

247 - O futuro governo Lula terá de promover mudanças na Petrobrás, restaurando o caráter social da estatal, defende o jornalista Joaquim de Carvalho, do 247.

"A Petrobrás é fundamental. É o maior desafio do governo Lula, porque a Petrobrás está na origem de tudo isso, e o Lula sabe. O Lula não é uma pessoa que sai quebrando vidro por aí, mas o Lula sabe que a prisão dele e o golpe contra a Dilma, tudo está relacionado a Petrobrás", disse Joaquim, em participação no Bom Dia 247 deste sábado (23).

"As mudanças vão ser feitas de acordo com a lei e com condições políticas, que são necessárias para fazer isso", ressaltou.

