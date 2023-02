"Posição de Lula foi perfeita no conflito da Ucrânia", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta elogiou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a posição adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz relativa à guerra da Ucrânia. "O Brasil faz bem ao se apresentar como um player neutro no conflito da Ucrânia e a posição de Lula foi perfeita", disse ele.

Na entrevista, ele afirmou que a crise militar não está sendo debelada e disse que o Congresso conservador é a herança maldita que Bolsonaro deixou para Lula. Sobre a extrema direita, ele afirmou que é burrice do Bolsonaro ficar nos Estados Unidos. "Ele não é intocável nos EUA e em nenhum lugar do mundo", apontou. Horta também afirmou que já há provas suficientes do genocídio ianomâmi e que é muito importante acabar com o garimpo em terra indígena.

