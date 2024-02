'Prates escutou a população da Bahia. A Petrobrás está próxima de retomar a RLAM', diz Deyvid Bacelar

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, destacou, em entrevista à TV 247, os avanços nas negociações entre a Petrobrás e o Fundo de Investimentos Mubadala para a retomada da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia. Bacelar enfatizou o papel do presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, que, segundo ele, tem ouvido as demandas da população baiana.

"Em plena terça-feira de Carnaval (13), quando todos nós estávamos pulando Carnaval, o companheiro Jean Paul Prates estava em viagem internacional nos Emirados Árabes, viajou quase todos os países do Oriente Médio, que têm grandes petrolíferas internacionais", disse Bacelar.

continua após o anúncio

Durante sua visita aos Emirados Árabes, Prates se reuniu com executivos do Fundo de Investimentos Mubadala, que adquiriu a RLAM durante a gestão do governo Bolsonaro (PL). Segundo Bacelar, ficou acordado que as equipes da Petrobrás e do Mubadala intensificarão os trabalhos para finalizar a nova configuração societária e operacional ainda no primeiro semestre de 2024.

"Foi consensuado que, a partir do final do carnaval, ou seja, a partir de agora, haverá reuniões entre as equipes da Petrobrás e do fundo Mubadala para avançarmos no que seria essa nova relação societária na refinaria Landulpho Alves. Além disso, Prates define nessa reunião que o controle operacional da refinaria, de seus terminais e seu sistema logístico que integra toda a Bahia, seria feito pela Petrobrás. Consequentemente, a gente compreende perfeitamente que a composição acionária será majoritariamente da Petrobrás, ou seja, mais de 50%+1 das ações", informou o coordenador da FUP.

continua após o anúncio

"De fato é uma notícia positiva, que a gente comemora. Com certeza, os trabalhadores que nos acompanharam durante todos esses anos sabem da luta que foi feita, inclusive com greves, mobilizações, paralisações, que evitaram a privatização da Petrobrás, mas não permitiram que a privatização da 1ª refinaria da Petrobrás no Brasil fosse evitada. [A perspectiva de poder reverter isso] é um motivo sim de felicidade, estamos comemorando essa notícia que nos foi dada na terça-feira e aguardamos os próximos passos", acrescentou.

A retomada da RLAM é vista como uma vitória pela FUP e seus sindicatos, que consideram a privatização da refinaria um "crime de lesa-pátria". Bacelar ressaltou que a luta da categoria petroleira foi fundamental para reconstruir o Sistema Petrobrás e evitar maiores privatizações.

continua após o anúncio

"Parabenizo o trabalho do presidente Prates, que tem feito um bom trabalho na Petrobrás e escutou a população da Bahia", concluiu Bacelar. Assista à entrevista no vídeo abaixo:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: