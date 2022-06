"Precisamos voltar a amar o Brasil", diz Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – O linguista Gustavo Conde afirmou no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o pesadelo representado por Jair Bolsonaro está prestes a ser superado pelos brasileiros. "Precisamos voltar a amar o Brasil, a despeito do pestilento", diz ele. "Bolsonaro é um trauma que será superado. Voltaremos a ter orgulho de ser brasileiros", complementou.

Conde fez seus comentários ao avaliar a mais recente pesquisa Quaest, que apontou vitória de Lula em primeiro turno . "O Brasil vai se reencontrar com seu destino e com seu povo", afirmou. No entanto, ele lamentou que Bolsonaro ainda tenha um relativo apoio entre os mais ricos. "Quanto mais rico o brasileiro, mais despolitizado, indiferente e egoísta".

Ao comentar as críticas da imprensa corporativa ao programa da chapa Lula-Alckmin, Conde afirmou que esta mídia de cativeiro representa os interesses dos mais ricos e fez uma colocação interessante. "A aliança com Alckmin libera o Lula para radicalizar um pouco mais em seu programa", afirma.

