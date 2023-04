"Prisão de Thiago Brennand é um troféu para todas as mulheres", diz Liana Cirne Lins

Apoie o 247

247 – A entrevista da professora e jurista Liana Cirne Lins ao programa Giro das 11, da TV 247, com a jornalista Dhayane Santos, trouxe à tona uma importante discussão sobre o papel da justiça e o combate à violência contra as mulheres.

Durante a entrevista, a professora Liana Cirne Lins afirmou que a prisão de Thiago Brennand é muito importante para todas as mulheres. Ela destacou que Thiago Brennand é um estuprador, que abusou de várias mulheres, e que sua prisão é um passo importante no combate à violência contra as mulheres.

Além disso, a professora Liana Cirne Lins relatou que Thiago Brennand também tentou intimidá-la quando ela participava do movimento Ocupa Estelita. Ela ressaltou a importância de denunciar e combater todas as formas de violência contra as mulheres, inclusive a intimidação e o assédio.

A entrevistada também falou sobre a importância da visita do presidente Lula aos Emirados Árabes, que trouxe investimentos para o país, mas também trouxe a prisão de Thiago Brennand, que demonstra que o poder econômico não pode garantir a impunidade de criminosos.

