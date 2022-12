PT se precipitou ao declarar apoio a Lira na disputa da Câmara, diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Breno Altman analisou que "houve uma evidente precipitação do PT" em já anunciar apoio ao deputado federal Arthur Lira (PP-AL) à reeleição da presidência da Câmara dos Deputados.

Perguntado se há a possibilidade de o PT apoiar outro nome, agora que o atual presidente da Câmara perdeu força com a derrubada do orçamento secreto pelo STF , Altman afirmou que "abriu-se uma janela, claro, com o relativo enfraquecimento do Lira, mas aí há outros fatores em jogo. Mesmo sem as emendas do relator, avalia-se que o Lira mantém seu papel de liderança do Centrão. Teria que se encontrar um nome que dividisse o Centrão para poder competir com o Lira. E houve uma precipitação evidente do PT em apoiar já o Lira para a eleição de fevereiro. Evidente precipitação."

"Então agora fica complicado: uma coisa é não ter tomado uma posição, outra é já ter anunciado que vai apoiar o Lira. (Para abrir mão de apoiá-lo) você tem que operar um reposicionamento que não é simples no mundo do parlamento. O PT se precipitou, eu acho que as negociações não são bem conduzidas, elas são erráticas, sinceramente. A vida está mostrando que se ofereceu um preço elevado demais ao Lira pela PEC da Transição", acrescentou o jornalista.

Altman vê que, desde o início, "a negociação está desequilibrada". Segundo ele, "a decisão do STF mostra que não era necessário dar tantas concessões a Lira, era possível reduzir seu poder, negociar uma posição de maior força. Evidente que tinha que se negociar, a PEC é importante, mas não é indispensável, o governo tem outros caminhos possíveis."

