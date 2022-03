Putin fala em “desnazificação” da Ucrânia mas apoia partidos de extrema direita na Europa, diz Milton Blay

Apoie o 247

247 - O jornalista Milton Blay, em entrevista à TV 247, apontou contradições nos motivos declarados da Rússia pela ação militar na Ucrânia, que incluem a "desnazificação" do país do Leste Europeu para proteger as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, identificadas com e reconhecidas pela Rússia.

Ele lembrou das ligações do presidente russo, Vladimir Putin, com movimentos e personalidades de extrema direita ao redor da Europa:

“Putin fala em 'desnazificação' da Ucrânia mas apoia partidos europeus de extrema direita, inclusive os neonazistas. Em 2017, por exemplo, recebeu Marine Le Pen, candidata da Frente Nacional de extrema direita em plena campanha presidencial francesa, e incentivou bancos russos a emprestarem dinheiro a ela para a campanha".

"Nas eleições legislativas alemãs de 2017, o serviço secreto daquele país descobriu relações secretas entre a Rússia e o partido neonazista, o Alternativa para a Alemanha (AfD) e o chefe do partido foi convidado para ir a Moscou. Em agosto de 2018, Putin foi o convidado de honra para o casamento da então ministra austríaca de Relações Exteriores, de extrema direita, Karin Kneissl. Ele não apenas foi como levou um coral de cantores russos para animar a festa e chegou a dançar com a noiva. Estes são apenas alguns exemplos das articulações amplas de Putin com a extrema direita e mesmo com organizações neonazistas na Europa, mas essas relações estendem-se a outros continentes”, disse.

