'Qualquer censura é desastrosa para a classe trabalhadora', diz Altman

247 - Sobre as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de suspender - e depois revogar a suspensão - o aplicativo de mensagens Telegram no Brasil, o jornalista Breno Altman, na TV 247, tratou o caso como ataque à liberdade de expressão.

“Vejo com muita preocupação a comemoração de certos setores progressistas, como se isso fosse uma medida democrática. Qualquer medida em um Estado burguês que cerceie a liberdade de expressão, direta ou indiretamente, e neste caso indiretamente, é um mau passo para as classes trabalhadoras e seus direitos democráticos”, afirmou.

Ainda que Moraes tenha aparentemente decidido suspender o aplicativo para conter a disseminação de informações falsas, já que a plataforma é amplamente utilizada por bolsonaristas para espalharem fake news sem um controle mais rigoroso, “a médio e longo prazo isso é desastroso”, disse o jornalista. “Estabelece, naturaliza o empoderamento da Justiça para cercear o direito à liberdade de expressão. Mais cedo ou mais tarde isso se volta com mais força contra a esquerda e a classe trabalhadora”.

