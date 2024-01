"Quanto mais o imperialismo declina, mais perigosa é a posição do Brasil", diz Alysson Mascaro

Apoie o 247

247 – Em entrevista à TV 247, o professor e filósofo Alysson Mascaro lançou luz sobre a complexa dinâmica geopolítica que envolve o Brasil e o papel do imperialismo na região. Suas declarações ecoam como um alerta para os desafios que o país enfrenta em meio a um cenário global em transformação.

Mascaro enfatizou que o declínio do imperialismo não significa necessariamente um alívio para nações como o Brasil. Pelo contrário, alertou que, à medida que o imperialismo perde terreno, torna-se mais propenso a defender seus interesses de forma agressiva, especialmente em regiões estratégicas como a América Latina.

Mascaro argumentou que as políticas progressistas enfrentam um nó estrutural diante da influência combinada da burguesia e do imperialismo. Segundo ele, os marcos do retrocesso brasileiro, como a privatização e a financeirização, permanecem intocados pelo governo, exceto por intervenções pontuais. Para Mascaro, a industrialização verdadeiramente decisiva só pode emergir se a sociedade conseguir romper com as estruturas da financeirização, que atualmente dominam a economia brasileira. Assista:

