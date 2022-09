"Que famílias eles dizem defender?", questiona Florestan sobre tiros contra janela com toalha de Lula no Recife

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Florestan Fernandes Jr. comentou o episódio de violência ocorrido no Recife, onde um apartamento que exibia uma toalha do ex-presidente Lula foi alvejado por tiros na madrugada de quarta-feira (21).

“Esse atentado que houve em Recife, no bairro da Casa Amarela, foi uma tentativa de criar uma espiral do medo, alimentar o pânico entre a população. Esse pessoal do Bolsonaro que fala em Deus, pátria, família e liberdade, eles atiram numa casa de família onde vive um casal e seu filho e fazem isso por conta de uma bandeira de campanha de um partido inserido num processo democrático. De que família esses caras estão falando? De que liberdade eles estão falando e defendendo?” questionou Florestan.

O jornalista avaliou que o clima bélico instaurado no país nos últimos anos, apesar de servir à narrativa bolsonarista, não agrada à população, inclusive entre parte dos apoiadores do próprio Jair Bolsonaro (PL): “trata-se de uma campanha de intimidação. Essa estratégia não está dando certo não, viu, as pessoas já não aguentam mais um país sob o domínio do ódio e do medo. Tenho informação de pessoas que votaram no Bolsonaro, pessoas sérias até, conservadoras, que vão votar no Lula porque cansaram. Não aguentam mais viver num Brasil de tanto ódio, tanta tensão e violência”.

“Isso tudo foi montado muito em cima da fala do ‘vamos fuzilar a petralhada’, da distribuição de armas em nome de uma liberdade, e essa é a ‘liberdade’ deles, em que só eles podem ter bandeira. Nessa eleição, não há mais bandeiras do PT, não há adesivos do PT, porque as pessoas têm receio de ter seus carros atacados, de serem atacados na rua”, concluiu.

