“Quem de boa índole pode dizer que Lula estava errado a cerca do genocídio na Palestina?”, Breno Altman

247 - No programa Bom Dia, na TV 247, Dafne Ashton recebeu o jornalista e escritor Breno Altman para discutir a situação geopolítica e o recente ataque a tiros contra palestinos na Faixa de Gaza. O chocante evento ocorreu enquanto os palestinos aguardavam o recebimento de ajuda humanitária, desencadeando uma onda de indignação global.

Durante a entrevista, Altman fez críticas à violência perpetrada contra os palestinos, destacando as declarações do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia classificado anteriormente a situação em Gaza como genocídio. "Quem de boa índole pode dizer que Lula estava errado a cerca do genocídio na Palestina?", questionou Altman, enfatizando a gravidade da situação.

Altman também rejeitou veementemente o termo usado para designar o massacre: "Massacre da Farinha não é um bom nome porque é jocoso e não há nada de engraçado em matar inocentes que aguardam ajuda humanitária", afirmou o jornalista, ressaltando a necessidade de tratar o assunto com a seriedade que merece.

O jornalista também observou que o evento teve um impacto profundo na consciência global, declarando que "esse massacre chocou a humanidade". Suas palavras ecoaram a indignação compartilhada por muitos em todo o mundo.

