'Quem está em julgamento não é Lula, mas sim este governo de merda', diz Valter Pomar

Apoie o 247

ICL

247 - O historiador petista Valter Pomar, em entrevista à TV 247, afirmou que a eleição presidencial de 2022 será um "julgamento" do governo Jair Bolsonaro (PL), e não do que foram os governos do ex-presidente Lula (PT).

Ele cobrou uma postura mais ativa da militância do PT na campanha. "É ampliar a mobilização e radicalizar no posicionamento político. Não dá para achar que nós vamos enfrentar essa turma com discursos de amor. Quando você transmite este tipo de orientação para a base, você diz: 'pessoal, eles estão radicalizando mas vamos ficar em casa e vamos ordeiramente comparecer no dia do voto'. Este tipo de orientação não ajuda, porque tem uma disputa em curso na sociedade brasileira e nos últimos meses o Bolsonaro tem conseguido aumentar suas intenções de voto e reduzir sua rejeição. E nas próximas duas semanas eles vão jogar duro nesse sentido".

"Temos que convocar a militância, os apoiadores a irem às ruas, debater política e sair da postura de retranca que tem prevalecido até agora, de jogar parado, na defensiva. Temos que adotar um discurso mais ofensivo, na linha do que fez o Lula na noite do dia 7, colocando os pingos nos 'is', atacando o lado de lá, colocando eles na defensiva, cobrando deles respostas para as coisas. Nós não podemos trabalhar com a ideia de que a população vai julgar o nosso governo de 2003 e 2010. A população tem que julgar este governo de merda que está em curso agora, e para isso acontecer nós temos que bater impiedosamente", completou.

Pomar ainda fez uma crítica à campanha de Lula. "Em alguns setores prevalece um tom abaixo do necessário".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.