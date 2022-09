“Quem ficar em cima do muro na disputa entre Lula e Bolsonaro será destruído”, diz Fernando Horta

Historiador afirma que ninguém pode se manter neutro no Brasil atual edit

Apoie o 247

ICL

247 - O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que a pesquisa Ipec começa a consolidar a vitória de Lula em primeiro turno e que há um voto silencioso em favor do ex-presidente. Ele também acrescentou que o vexame de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, durante o funeral da rainha Elizabeth, fortalece esta tendência.

Na entrevista, ele também afirmou que ninguém pode se manter neutro no Brasil atual, diante da disputa entre Lula, que representa a civilização, e a barbárie bolsonarista. “Quem ficar em cima do muro será destruído”, vaticinou. Horta também comentou o diálogo entre Lula e autoridades dos Estados Unidos. “A derrota de Bolsonaro é também do trumpismo nos Estados Unidos”, afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.