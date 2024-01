"Quem planejou o golpe de 2023 não foi punido", diz José Genoino

Apoie o 247

247 – Em uma entrevista à TV 247, o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), José Genoino, trouxe à tona uma análise contundente sobre o atual cenário político brasileiro, destacando a participação dos militares no governo Bolsonaro e abordando a tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro de 2023.

Genoino não hesitou em apontar para a influência dos militares no governo de Jair Bolsonaro, atribuindo-lhes responsabilidade pelos desastres ocorridos durante a gestão. Em suas palavras, "os militares voltaram a exercer o poder através do governo Bolsonaro e eles também são responsáveis por todo desastre daquele governo."

O ex-presidente do PT também abordou a tentativa de golpe ocorrida em janeiro de 2023, classificando-a como uma ação premeditada. Ele argumentou que a estratégia por trás do golpe era criar uma situação de caos para que as Forças Armadas pudessem intervir e impor ordem, algo que, segundo Genoíno, foi tentado em diversas partes do mundo. No entanto, o ex-presidente enfatizou que a falta de unidade entre os militares impediu o sucesso dessa empreitada no Brasil.

"8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa pensada de golpe, não foi um ato espontâneo, e até agora, quem pensou nesse golpe não foi punido", declarou Genoino, destacando a gravidade da situação e a necessidade de responsabilização.

Genoino não poupou críticas ao ex-presidente Bolsonaro e aos militares envolvidos. Ele afirmou que o golpe foi articulado, e Bolsonaro desempenhou um papel fundamental nessa articulação, juntamente com os militares que, segundo Genoino, contribuíram ativamente ou se omitiram diante dos acontecimentos. Além disso, o ex-presidente do PT ressaltou a importância de levar o debate para as ruas, saindo do âmbito puramente institucional. "Não podemos ficar em um debate institucional, esse debate tem que vir para as ruas", afirmou. Genoino enfatizou a necessidade de envolver a sociedade de forma mais ampla nas discussões sobre democracia e governança. Ao concluir, José Genoino deixou claro que, na sua visão, a questão democrática no Brasil ainda não está solucionada. Assista:

