"Quem vota em Lula só no segundo turno não tem dignidade", diz Marcia Tiburi

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi contestou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, o argumento daqueles que pretendem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apenas no segundo turno – e não no primeiro. "Quem fala em votar no Lula só no segundo turno não tem dignidade", diz ela. "Querem que ele nos salve do fascismo, mas sem a sua colaboração. São pessoas que dizem 'ele é mais sujo do que eu'", acrescenta.

Marcia diz ainda que "estamos num estado de exceção e só poderemos recuperar um fiapo de democracia se o Lula vencer". Na sua visão, nós, brasileiros, precisamos aprofundar nossa coerência teórica e ético-política. "Gregório Duvivier mostrou pragmatismo maduro ao declarar voto em Lula", disse ela, ao mencionar o caso do humorista que antes apoiava Ciro Gomes. "Ciro nos entristece. Ele passou a fazer um discurso protofascista, mas não consegue conquistar a direita e se afasta cada vez mais da esquerda. Ele não é uma pessoa má, mas está ficando", anotou.

Marcia também falou sobre o impacto político do casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela Silva. "Ninguém resiste à beleza. E o casamento foi muito bom. Bolsonaro vive no feio, no sujo, no podre", diz ela. "A vitória de Lula é importante para desfascistizar o País", concluiu.

