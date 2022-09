"Reconciliação entre Lula e Marina foi essencial para o futuro do Brasil", diz Marcia Tiburi

Apoie o 247

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o gesto de reconciliação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-ministra Marina Silva foi o fato mais importante da semana e será decisivo para dissipar o ódio que tomou conta do Brasil. "Reconciliação entre Marina e Lula é fundamental para a reconstrução do País", diz ela. Na mesma entrevista, ela lamentou que o pedetista Ciro Gomes não tenha se somado ao esforço para libertar o Brasil do fascismo. "Ciro tem um ego narcísico gigantesco. Hoje, ele precisa de floral e rivotril", afirma.

Na entrevista, ela disse ver o partido militar bastante desmobilizado e falou sobre a agressão de Jair Bolsonaro contra Michelle no dia do bicentenário da Independência. "O que Bolsonaro fez com Michelle no 7 de setembro foi uma violência sexual. Foi um beijo do sapo na princesa. O beijo foi um estupro", afirma.

"Bolsonaro comete crimes diários e garante sempre sua impunidade. O perverso acha que pode tudo porque não tem relação com a lei. Bolsonaro começou a torturar o Brasil no dia do golpe contra Dilma. Ele percebeu que mulher é capital", afirma. Segundo ela, os bolsonaristas trazem marcas estéticas de infelicidade.

