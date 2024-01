Requião lamenta falta de posicionamento mais nacionalista no governo Lula

Ex-governador do Paraná também criticou a política econômica, que, segundo ele, atende aos interesses do mercado financeiro edit

247 – Neste fim de semana, a jornalista Denise Assis conduziu uma entrevista com o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. O vídeo, transmitido pela TV 247, destaca a trajetória política de Requião, que se propôs a apoiar o Partido dos Trabalhadores (PT) nas últimas eleições. A entrevista abordou temas como a política externa, a Lava Jato, a rejeição ao PT no Paraná e a avaliação do primeiro ano do governo Lula.

Requião expressou sua decepção em relação à Lava Jato, destacando sua iniciativa de convidar o ex-juiz Sérgio Moro para expor suas posições no Senado. No entanto, ele argumentou que a operação não se preocupou com a corrupção, mas sim em destruir grandes empresas brasileiras. Além disso, criticou a política econômica atual, destacando a influência do mercado financeiro.

O ex-senador também abordou a privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel) durante o governo da "frente da esperança", expressando sua desaprovação. Requião destacou a rejeição ao PT no estado e apontou a necessidade de uma posição soberana em relação aos Estados Unidos.

Quanto ao governo Lula, Requião lamentou a ausência de figuras mais nacionalistas, mencionando a dificuldade de comunicação com o atual presidente e expressando suas opiniões sobre a política econômica. Ele ainda abordou a situação do Supremo Tribunal Federal, mencionando que, apesar de exageros, a atuação do tribunal foi uma reação necessária para evitar um golpe no Brasil. Assista:

