"Rio tem uma equação macabra. Evangélicos controlam mentes e milícias controlam territórios", diz André Constantine

Militante e ex-pastor evangélico, Constantine explicou na TV 247 o movimento que levou à reeleição do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), no primeiro turno

247 - Militante do PT no Rio de Janeiro e ex-pastor evangélico, André Constantine, em participação na TV 247, afirmou que a reeleição do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), no primeiro turno, com quase 60% dos votos, não foi obra do acaso. Pesquisas eleitorais mostravam Castro na liderança, mas o cenário mais provável era um segundo turno contra Marcelo Freixo (PSB).

“O Cláudio Castro está com o bolso cheio de dinheiro, com a venda criminosa da Cedae. E com esse dinheiro, que são mais de R$ 40 bilhões, ele teve condições de comprar prefeitos no interior do estado e apoio dos parlamentares”, acusou Constantine.

Ele também destacou a “equação macabra” que assola o território fluminense. O governador do Rio, segundo Constantine, tem o “apoio esmagador das milícias e das igrejas evangélicas neopentecostais”. “Os candidatos que representam a extrema direita não têm povo nas ruas, mas têm os disparos em grupos de WhatsApp e os púlpitos dos pastores. Isso não pode ser desconsiderado. Isso tem uma grande relevância no resultado final das urnas”, disse.

“Existe uma equação macabra aqui no Rio de Janeiro. Igrejas evangélicas controlam mentes e corações, e as milícias controlam o território. Essa equação macabra gerou o resultado final das urnas na eleição passada, do Witzel e do bispo-prefeito Marcelo Crivella, que era bispo para a cidade e prefeito para a Igreja Universal. Temos que levar em consideração essa equação macabra que acontece aqui no Rio de Janeiro e que cada vez mais vem se consolidando”, finalizou.

