Roberto Moraes: com Musk no Twitter, caminhamos para uma plutocracia digital

247 – O professor Roberto Moraes, um dos grandes especialistas do Brasil em economia digital, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk deve ser vista com certa preocupação. "Estamos caminhando para uma plutocracia. Grupos financeiros estão engolindo empresas de mídia", afirma.

Moraes disse ainda que o Twitter é uma rede polarizadora, que forma opinião. "É uma rede de pessoas mais qualificadas – e que tem mais capacidade de influenciar", aponta. Mas ele destaca que Musk é mal visto pelos trabalhadores, tem problemas com questões ambientais e com países que produzem matérias-primas, como é o caso da Bolívia.

Ele também aponta potenciais danos para a liberdade de expressão e a democracia. "Liberdade de expressão completa seria para os donos da empresa", diz ele, apontando potenciais consequências no Brasil. "Viveremos uma nova batalha cibernética no processo eleitoral. Musk tem interesse em intervir nas relações de poder. Democracia digital é uma ilusão", afirma. Na sua opinião, Musk não é um empresário independente e é preciso avançar na regulação das big techs.

