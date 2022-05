Rogério Correia: aliança entre PT e PSD em Minas ajuda a eleger Lula no 1º turno

O PT deve se empenhar em garantir o compromisso do PSD com um eventual governo Lula, defendeu o deputado. Assista na TV 247 edit

247 - O deputado federal Rogério Correia comentou, em entrevista à TV 247, a aliança firmada entre PT e PSD em Minas Gerais em torno do ex-presidente Lula e do ex-prefeito Alexandre Kalil. Com a aliança, o PT definiu apoio à pré-candidatura de Kalil ao governo estadual. Ainda não há confirmação da retirada da candidatura do deputado Reginaldo Lopes ao Senado nem do vice na chapa de Kalil.

Segundo o deputado Rogério Correia, a aliança ajuda a mobilizar o eleitorado mineiro em torno da candidatura do ex-presidente Lula, levando à vitória no primeiro turno. Ele também falou sobre a vaga no Senado: “gostaríamos que fosse um senador nosso, mas a principalidade é eleger o presidente Lula, e Minas Gerais é fundamental para isso”. “Esse quadro em Minas pode ajudar uma vitória no primeiro turno”, frisou.

Para o deputado, o PT agora deve se empenhar em garantir o compromisso do PSD com um eventual governo Lula, tendo afastado a ala bolsonarista. “Agora, tem que fazer compromissos com o senador que o PSD está indicando, que é o Alexandre Silveira. Embora seja do PSD, não significa que não tem que fazer um compromisso com o Partido dos Trabalhadores e o próprio governo do presidente Lula”, disse. “Temos que construir agora o programa”.

“É bom ressaltar que nesse acordo, os deputados federais do PSD que são bolsonaristas ficaram chupando dedo, porque eles estavam apostando tanto no Zema quanto no Bolsonaro. Com a aliança, eles caíram do cavalo e terão inclusive menos chances de reeleição”, completou.

