Rogério Correia: “precisamos isolar a extrema direita fazendo prevalecer a frente ampla”

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu que todos os espectros políticos somem esforços ao governo Lula (PT) para isolar a extrema direita do Brasil, para que, assim, a frente ampla formada pelo presidente diplomado possa atuar na missão de reconstruir o país. Em entrevista à TV 247, o parlamentar disse, ainda, que será necessário um núcleo especial dentro do governo Lula para combater as milícias políticas.

“Nós vamos ter que fazer um combate a este tipo de organização criminosa que está surgindo a partir do bolsonarismo. As milícias de ultra direita se unem aos grupos que fecharam as estradas e que têm se consolidado junto ao setor neofacista do agronegócio. É preciso dar um basta a isso, pois o Estado brasileiro precisa se prevenir. Do contrário, eles vão criando raízes, criando organizações criminosas deste tipo”, pontua.

Além disso, Correia acredita que a ultra direita precisa ser isolada politicamente. “Quando a gente fala em constituir uma continuidade de um governo de frente ampla, que possa consertar o Brasil, essa frente ampla serve para garantir o processo democrático. Portanto, é necessário convencer as forças políticas brasileiras a fazer esse isolamento da ultra direita. Além disso, acredito que o governo deve fazer de forma imediata, isolando a sociedade de ultra direita a partir de programas sociais”, finaliza o deputado.

