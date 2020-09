Rui Costa Pimenta: ‘a alternativa natural ao Bolsonaro é o Lula’

O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, analisou na TV 247 que a burguesia está iniciando uma nova ofensiva, por meio da Lava Jato, contra o ex-presidente Lula com o objetivo de enfraquecê-lo para 2022. “Depois do governo desastroso do Bolsonaro, é lógico que o Lula vai crescer”, afirmou. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, disse à TV 247 que os dois últimos ataques da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula fazem parte de uma retomada da perseguição ao ex-presidente, que ganha cada vez mais força para voltar à presidência da República com o governo atabalhoado de Jair Bolsonaro.

“Tenho a impressão de que a ofensiva contra o Lula vai ser retomada por causa do desenvolvimento da situação política. A burguesia não consegue se livrar do Bolsonaro, isso significa que depois de eles terem metido o pau no Bolsonaro até não poder mais, na próxima eleição eles vão ter que garantir a eleição do Bolsonaro, um problema muito grande e muito desmoralizante porque finalmente eles fizeram toda uma onda, a Folha, o jornal pela democracia, aquele negócio todo e chega na hora ‘H’ eles vão ter que apoiar o Bolsonaro. Vão fazer isso mais discretamente do que na vez passada mas vão fazer”, falou.

Para Rui, Lula é a “alternativa natural” ao Bolsonaro. “Nós tivemos dois ataques contra o Lula, os dois vindos da Lava Jato, um do Bretas, que invadiu o escritório do Zanin, e esse agora, uma nova denúncia da Lava Jato contra o Lula por propinas no Instituto Lula. Eu acho que é uma retomada da ofensiva contra o Lula, que é para desanimar aquele setor da população que é muito amplo que gostaria de ver o Lula no governo. Depois do governo desastroso do Bolsonaro, é lógico que o Lula vai crescer. A imprensa burguesa procura disfarçar esse fato, mas o fato é que a alternativa ao Bolsonaro é o Lula, a alternativa natural”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à fala de Rui Costa Pimenta na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.