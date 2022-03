Rússia está em posição favorável e EUA perdem hegemonia sobre a Europa, avalia Emir Sader

Apoie o 247

247 - O sociólogo Emir Sader, em entrevista à TV 247, apontou para o declínio da hegemonia dos Estados Unidos no sistema global como um dos principais fatores por trás do conflito armado na Ucrânia.

Segundo Sader, o declínio foi aprofundado pela ascensão econômica da China na pandemia e a eleição de governos de esquerda na América Latina.

“A guerra faz parte de uma tendência que já vinha desde o fim do século passado, e que se prolongará por muitas décadas, de disputa entre o declínio da hegemonia americana e a ascensão das forças que lutam por um mundo multipolar, basicamente concentradas nos BRICS, que têm na Rússia e na China seu eixo fundamental. Com o Brasil se reincorporando com a eventual vitória do Lula e a América Latina fortalecida, os BRICS vão ser mais fortes ainda do que antes”, disse. “A própria pandemia implicou o enfraquecimento da capacidade norte-americana e o fortalecimento da China”, lembrou.

“Nessa guerra, Putin demonstrou que, como não vai haver terceira guerra mundial, porque todo mundo se destruiria, quem toma iniciativa sai na frente. Ele está recebendo uma reação política muito dura, mas, militarmente está numa boa posição. Ele pode negociar uma retirada das suas tropas em troca de vantagens políticas eventualmente. O que sai disso é um Estados Unidos mais enfraquecido, que perdem até sua hegemonia total e absoluta sobre a Europa”, completou.

