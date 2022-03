Sanções contra Rússia têm efeito bumerangue e atingem o Ocidente, diz Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, na TV 247, criticou as sanções impostas principalmente por países do Ocidente contra a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia.

Tais punições, segundo Altman, “têm efeito bumerangue” e se voltam contra toda a população, russa ou não. “Elas atingem fortemente a economia russa mas refletem também no mundo Ocidental, especialmente dentro da Europa, por conta da questão energética. Era de se esperar que as sanções levassem a uma elevação do preço do petróleo, do preço do gás e assim por diante. É o que está acontecendo”.

“O capitalismo está fazendo operar contra si próprio, para atingir a Rússia, a lei da oferta e da procura. Está reduzindo a oferta em relação à procura, e os preços vão subir”, concluiu.

