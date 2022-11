"São Paulo não merece o que vai acontecer nos próximos quatro anos", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o resgate da cultura será central para desintoxicar o Brasil. "Desbolsonarização passa por aí. Os fascistas têm medo de cultura e educação. O professor e o artista fazem pensar", disse ele. "Foi a nova geração formada por Lula e Dilma que salvou o Brasil de Bolsonaro", acrescentou.

Na entrevista, Horta lamentou que o governador eleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas, esteja aceitando indicações de bolsonaristas para a cultura e outras áreas. " São Paulo não merece o que vai acontecer nos próximos quatro anos", afirmou. "Vem aí uma catástrofe".

Horta disse ainda que não gostaria que o ministro da Fazenda fosse Fernando Haddad, porque a Educação será o ministério mais importante do governo Lula. Ele também pontuou que a movimentação militar e terrorista no Brasil é muito preocupante. "O que está sendo organizado é um golpe para ser dado antes da posse de Lula", afirmou, mesmo reconhecendo que as chances de sucesso são pequenas. "O governo Lula enfrentará forte oposição não parlamentar desde o primeiro dia", destacou.

