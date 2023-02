"Se a economia afundar, vão colocar a culpa no Lula", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que pouquíssimos brasileiros compreendem o que é a independência do Banco Central e fez um alerta importante ao governo Lula. "Se a economia afundar, vão colocar a culpa no Lula. Ninguém irá culpar o presidente do Banco Central por uma eventual recessão", disse ele. "A sociedade no rentismo impede o desenvolvimento", acrescentou.

Stoppa também afirmou que o golpismo do Banco Central é mais perigoso do que o do 'gado bolsonarista'. Na sua visão, Roberto Campos Neto claramente sabota o crescimento. Ele também afirmou que o Brasil não vai se afastar dos BRICS e disse que a economia nacional foi destruída pela Lava Jato e pelo governo Temer/Bolsonaro.

