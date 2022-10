‘Se Bolsonaro vencer, saio do Brasil porque virá uma ditadura’, diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em participação na TV 247, afirmou que cogita deixar o Brasil em caso de reeleição de Jair Bolsonaro (PL). “Cogito sair do país se o Bolsonaro se reeleger porque realmente a coisa vai ficar feia aqui. Nós vamos ter uma ditadura no Brasil. E para quem não viveu a ditadura, eu não recomendo”.

Ele condenou discussões sobre a pressão que setores do mercado estariam fazendo sobre o plano de governo do ex-presidente Lula (PT) para moldá-lo ao neoliberalismo. Para Guimarães, “essa discussão agora não interessa”.

“Eu já vi esse filme. O que nós temos aqui no Brasil hoje é o seguinte: Lula versus Bolsonaro”, afirmou.

O jornalista destacou que Lula governou por oito anos mostrando ser possível aliar o neoliberalismo a uma política social bem feita. “O governo Lula passou todo seu período sendo bombardeado pela esquerda por ser neoliberal. A Dilma, a esquerda praticamente destruiu o governo Dilma. Parte da esquerda destruiu o governo Dilma, inclusive eu me lembro do querido Boulos - que inclusive é meu amigo-, em uma entrevista para a Folha, uns quatro meses antes da derrubada da Dilma, dizendo que o governo Dilma era indefensável. E esse era o discurso em parte da esquerda”.

“Se nós tivermos um novo governo Bolsonaro, aí sim acabou a democracia. O Lula já se comprometeu com a questão da Petrobrás, o Lula não vai vender, vai abandonar a paridade de preços e o governo Lula já mostrou como é possível nadar no neoliberalismo sem deixar de pensar no social, sem deixar devastar a Amazônia, sem deixar destruir os programas sociais, sem passar vergonha diante do mundo”, concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.