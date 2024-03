"Se o fascismo é a barbárie, o sionismo é a selvageria", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO elogiou as posições do presidente Lula diante da questão palestina edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Em uma conjuntura política global cada vez mais tensionada pela questão palestina, o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, enfatizou que "se o fascismo é a barbárie, o sionismo é a selvageria", trazendo à tona uma análise incisiva sobre os conflitos na região do Oriente Médio, numa semana marcada pelo brutal assassinato, por Israel, de mais 100 palestinos famélicos que tentavam receber ajuda humanitária.

"Cresceu muito no Brasil a opinião a favor da Palestina. Todos querem a Palestina livre. Mas a questão é: como?", ponderou Pimenta, destacando a crescente solidariedade do povo brasileiro para com a causa palestina. Para Pimenta, as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Israel foram oportunas e necessárias. "Fiquei muito feliz com a fala do Lula sobre Israel. Ela foi feita no momento exato e teve uma repercussão muito grande", elogiou o presidente do PCO, reconhecendo a importância de lideranças políticas influentes no debate internacional denunciarem o genocídio.

continua após o anúncio

No entanto, ele não hesitou em denunciar aqueles que buscam silenciar as vozes contrárias à política israelense. "Quem exige retratação de Lula é piolho do sionismo. O que estamos assistindo é a maior monstruosidade da história", afirmou veementemente.

Ao analisar o cenário político interno brasileiro, Rui Costa Pimenta enfatizou o declínio ideológico de Israel como um elemento crucial na erosão da base bolsonarista. "O declínio de Israel vai erodir a base bolsonarista", prognosticou, destacando a importância das questões geopolíticas na dinâmica política nacional.

continua após o anúncio

A luta contra o bolsonarismo, segundo Pimenta, deve ser travada nas trincheiras da política e da conscientização. "O bolsonarismo precisa ser derrotado através da luta política. O bolsonarismo representa o genocídio. O outro lado é a Palestina", declarou, ressaltando a importância da solidariedade internacional na defesa dos direitos humanos. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: