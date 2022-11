"Se Trump fosse presidente, EUA não teriam reconhecido resultado da eleição no Brasil", diz Brian Mier

"Com Trumpo no poder, todas as tentativas de golpe de Bolsonaro seriam fortalecidas", analisa o jornalista estadounidense edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista estadounidense Brian Mier analisou o atual cenário eleitoral dos Estados Unidos e descreveu como a política de lá poderia ter inflamado o golpismo no Brasil caso Donald Trump ainda fosse presidente.

"O Biden já manifestou intenção de se encontrar brevemente com Lula e Trump ainda está dizendo que as eleições no Brasil foram roubadas. Se Trump fosse presidente, os EUA não teriam reconhecido o resultado das eleições, todas as tentativas (de golpe) de Bolsonaro seriam fortalecidas", afirmou Brian.

"Isso como a política é complicada, porque Biden é o cara que se reuniu com Michel Temer três dias depois do golpe dizendo que os EUA dariam todo apoio a Temer e agora está apoiando Lula. Não porque ele está preocupado com o bem-estar do povo brasileiro, mas pelo jogo de interesses políticos. Ele está precisando do Lula, ele estava precisando que Bolsonaro perdesse no Brasil", analisou o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.