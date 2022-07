"Sem Globo, Moro e MBL, Arruda e Guaranho poderiam ter sido amigos", diz Stoppa

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, durante o programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o crime de Foz do Iguaçu, em que o bolsonarista Jorge Guaranho assassinou o petista Marcelo Arruda, deve ser enquadrado como terrorismo. "Bolsonaro sabe que perdeu o controle da situação. As duas vítimas do crime são o exterminador e o exterminado. E a causa do crime é o bolsonarismo", disse ele. "No Brasil de hoje, ninguém está seguro. O fanatismo contamina gente rica também", acrescentou.

Stoppa afirmou ainda que a tragédia é consequência do ambiente de ódio que foi insuflado no Brasil pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro, pela Rede Globo e por organizações de agitações fascistas, como o MBL. "Sem Globo, sem Moro, sem MBL e sem Bolsonaro, o assassino e o guarda assassinado poderiam até ter sido amigos", diz ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE