“Sequência de violências obstétricas permitiu que anestesista cometesse estupro”, diz médica

247 - Em entrevista à TV 247, a médica obstetra Liduína Rocha criticou as falhas da cultura de assistência obstétrica brasileira ao analisar o caso do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, que estuprou uma paciente grávida durante o parto.

Liduína pontuou que houve uma “sequência de violências obstétricas”, além do estupro. De acordo com a médica, não há necessidade de sedação para a realização de uma cesariana e a gestante tem o direito de estar acompanhada por qualquer pessoa de sua escolha durante todo o processo de pré-parto, parto e pós-parto, a fim de ter mais conforto e segurança. “Pelo que está sendo reportado, a criança nasceu e o acompanhante, que ficou brevemente no centro cirúrgico, saiu com o bebê. A mãe foi sedada e perdeu a possibilidade de ter contato pele a pele, que é uma recomendação da OMS e uma prática baseada em evidência”.

Ao ficar sozinha e sedada, a vítima ficou em situação de vulnerabilidade mesmo dentro de um ambiente médico, que não proporcionou as condições ideais para garantir sua segurança, diz a obstetra, que complementa: “a gente tem que discutir o crime de estupro, mas também toda a cultura de assistência obstétrica brasileira que permite que violências sejam sistematicamente realizadas, culminando com um nível de vulnerabilidade tal que permite que aconteça um estupro dentro de um ambiente de centro cirúrgico, no qual a mulher deveria ter seu corpo e sua integridade física e emocional salvaguardadas”.

“Foi uma sequência de violências obstétricas que precisam ser ditas, assumidas. É importante a gente compreender que todas as vezes que a uma mulher é subtraído o direito de escolha autônomo em relação ao seu parto, isso é uma violência. Ela pode ser física, emocional, psicológica, e ela se dá por toda a ambiência e por todo o cenário de assistência ao parto. A gente precisa rever essa cultura”, concluiu.

