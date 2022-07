Seria preciso uma vigília 'Assange Livre' para constranger o Reino Unido, diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil 247 e da TV 247, defendeu a formação de uma vigília popular para pressionar as autoridades em Londres pela libertação do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que teve extradição para os Estados Unidos aprovada pelo Ministério do Interior britânico.

Assange, um ativista pela liberdade de expressão, divulgou em julho de 2010 crimes de guerra cometidos pelo Exército dos Estados Unidos. Desde então, ele luta na Justiça pela liberdade por apenas ter publicado informações de interesse público.

Segundo Joaquim de Carvalho, o fundador do WikiLeaks é a “maior vítima de uma ofensiva contra a liberdade de expressão”. "Ele foi considerado pelo sistema um adversário do poder global".

Traçando um paralelo com a vigília 'Lula Livre', que aconteceu quando Lula estava preso injustamente em Curitiba, o jornalista defendeu uma mobilização popular abrangente em defesa de Assange.

“Ele continua preso porque não existe no mundo algo parecido com o que houve na prisão do Lula. Falta uma vigília ‘Assange Livre’. A vigília no Brasil mostrou a força do nosso povo. Foi um marco, é uma coisa que precisa ser documentada", disse.

“Se houvesse uma vigília Assange Livre, ele seria libertado. É preciso constrager a Inglaterra. Ela viola direitos humanos básicos ao investir contra um princípio central da civilização, que é a liberdade de expressão".

