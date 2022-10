"Simone Tebet fará diferença no governo Lula", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a entrada de Simone Tebet na campanha do ex-presidente Lula será essencial para garantir a vitória no segundo turno. "Tebet no governo Lula fará a diferença. É muito boa essa postura de portas abertas a ela e ver ela também engajada e disposta a cumprir missões", afirma. "Simone traz racionalidade ao debate sobre o agronegócio".

Stoppa também defendeu a carta de Lula aos evangélicos. "É um erro pensar que o evangélico é uma pessoa que pensa como nós. Para muitos deles, a igreja é vista como uma micronação. O PT não passaria tanto aperto se tivesse investido mais em comunicação. Os evangélicos não ligam para as transgressões de Bolsonaro. E os pastores usam técnicas poderosíssimas de comunicação", afirmou.

