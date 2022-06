"Simone Tebet já tem o apoio de todo o capital financeiro", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO avalia que a senadora é a última esperança da terceira via edit

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, avaliou, em entrevista à TV 247, que a senadora Simone Tebet é a última esperança da terceira via. "A imprensa aposta na terceira via. Simone Tebet já tem apoio deste setor e de todos os economias neoliberais, assim como de todo o capital financeiro", diz ele. "Podem estar preparando novos ataques contra Lula", acrescentou.

No programa, Rui também falou sobre a guerra na Ucrânia. "A resistência ucraniana entrou em colapso e podemos estar entrando na fase de decomposição do governo Zelensky", pontuou. Rui disse ainda que o exército brasileiro abraçou o neoliberalismo e está alinhado com o imperialismo. "A retórica nacionalista dos militares é puramente de fachada", afirmou.

