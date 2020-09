“Só abro mão da minha cota quando os brancos abrirem mão de suas heranças”, afirma Patrícia Félix

247 - A advogada, pedagoga e conselheira tutelar Patrícia Félix, do Rio de Janeiro, falou à TV 247 que é possível, por meio da educação e principalmente da valorização dos saberes, “equalizar” o combate ao racismo de forma a tornar a sociedade mais igual.

Para Patrícia, reparar os danos históricos causados pelo racismo e pela perseguição contra o povo preto deve demorar muito, mas é necessário e possível diminuir as desigualdades atuais por meio do ensino. “Tem uma máxima assim, ‘ninguém nasce racista’, mas o racismo é herdado. Quando você na cama de um hospital está parindo e toma menos anestesia porque ainda no imaginário a gente resiste a dor, é uma crueldade com o corpo da mulher preta, e a gente tem um outro lado que já nasce com privilégio. Eu acredito muito na força da educação, e acredito lógico na força da educação formal, da educação acadêmica, que é importante, mas também na valorização dos saberes”.

“Então eu acredito que a gente vai conseguir equalizar, reparar danos vai demorar muito. Eu falo assim: eu só abro mão da minha cota se o branco abrir mão da herança dele. Se ele abrir mão da herança dele, eu abro mão da minha cota. A minha cota foi fruto da minha luta, a herança dele foi fruto de roubo e sangue do meu corpo. Não tem negociação, mas acredito que a gente consiga equalizar trabalhando essa questão educacional, tanto da elite quanto da negritude”, disse.

Em resposta à fala das cotas, a advogada Tamires Sampaio, que também participou do debate no programa Giro das 11, acrescentou: “mais ainda, só abrimos mão de nossa cota e das ações afirmativas daqui a 500 anos e se os brancos abrirem mão de suas heranças pelo mesmo prazo”.

