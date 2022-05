"Sonhar com o apoio da burguesia a Lula é uma miragem", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que boa parte do empresariado está pendendo para a extrema direita edit

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a esquerda não deve ter ilusões em relação a um eventual apoio das classes dominantes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Boa parte do empresariado está pendendo para a extrema direita e sonhar com o apoio da burguesia é uma miragem", disse ele.

Rui afirmou ainda que o discurso de Lula no dia 7 de maio, quando do lançamento da chapa Lula-Alckmin, foi moderado, mas muito radical para a burguesia brasileira. "Para a burguesia não interessa a questão institucional", afirma.

Ele também afirma que a questão salarial deveria estar no centro do programa de Lula, até por questão eleitoral. "Lula precisa do voto popular. Uma parte deste voto está com o Bolsonaro e Lula precisa arrancar dele esta parcela. A campanha popular deve falar de coisas materiais. O povo quer saber do feijão com arroz, do emprego, do crescimento. Salário é hoje a questão central", diz ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE