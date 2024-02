"STF precisa decretar a prisão de Bolsonaro antes do dia 25", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – Em uma entrevista contundente ao programa Brasil Agora, da TV 247, o historiador Fernando Horta fez declarações enfáticas sobre a atual situação política brasileira, especialmente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em meio a um cenário de tensão e especulações, Horta destacou a urgência de medidas por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) diante da conduta do ex-presidente.

Segundo Horta, a recente Operação Hora da Verdade, direcionada a ele e aos generais, é um reflexo claro de que já existem motivos suficientes para a prisão de Bolsonaro. Ele argumenta que as investigações em curso apontam para irregularidades e condutas que não podem ser toleradas em um Estado democrático de direito.

"O STF precisa decretar a prisão de Bolsonaro antes do dia 25", enfatiza o historiador, referindo-se à manifestação convocada pelo presidente para o próximo dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo. Para Horta, é fundamental evitar que tal evento ocorra, considerando a potencial escalada de tensões e violências que poderiam decorrer de uma mobilização liderada por Bolsonaro e seus apoiadores.

O historiador expressou sua preocupação com o papel das igrejas evangélicas no Brasil, afirmando que muitas delas se transformaram em verdadeiros partidos políticos e cometeram crimes durante as eleições de 2022. Ele critica a leniência da justiça brasileira diante dos crimes envolvendo instituições religiosas, destacando a necessidade de maior rigor nas investigações e punições.

Em relação ao presidente Lula, Horta destaca que este tem agora sua terceira chance de reformar as relações militares no Brasil, sugerindo que há uma oportunidade para uma nova abordagem no campo das relações civis-militares.

As declarações de Fernando Horta ecoam em um contexto de crescente preocupação com a estabilidade política do país e o respeito às instituições democráticas. Enquanto Bolsonaro e seus aliados buscam demonstrar apoio popular em meio a temores de prisão, vozes críticas como a de Horta destacam a necessidade de medidas firmes por parte do judiciário para preservar a ordem constitucional e a democracia brasileira. Assista:

