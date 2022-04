Stoppa: Alckmin pode assumir o diálogo com os empresários

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa avaliou, em seu programa semanal com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem um papel especial a cumprir na campanha presidencial. "Alckmin pode assumir o diálogo com os empresários e explicar que sem salário digno e sem direitos trabalhistas não tem mercado de consumo", diz ele.

No programa, ele diz que a esquerda errou ao criticar as compras do Ministério da Defesa. "Estamos perdendo tempo fazendo chacota com os militares", afirmou. Na sua opinião, seria mais importante combater a onda de fake news contra Lula. "Estão implantando no inconsciente do brasileiro uma conexão entre esquerda e aborto e Lula está sendo associado a embriaguez e identidade de gênero", apontou.

