Tania Malheiros: "governo usou pessoas como cobaias na marcha nuclear brasileira"

247 - A jornalista Tania Malheiros afirmou em entrevista à TV 247 que o governo Jair Bolsonaro (PL) usou pessoas como cobaias na corrida pela marcha nuclear brasileira. A analista criticou a falta de políticas para a proteção a trabalhadores em instituições com materiais radioativos.

Tania Malheiros escreve sobre energia nuclear desde 1986 e lança agora o livro “Cobaias da Radiação - a história não contada da marcha nuclear brasileira e de quem ela deixou para trás”. Ela contou que a primeira instalação industrial nuclear brasileira, a Orquima, no Brooklin, São Paulo, nas décadas de 40 e 50, sucedida pela Usina de Santo Amaro (USAM) da Nuclemon e Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Algumas das consequências foram mortos, desaparecidos e doentes.

De acordo com a estudiosa, a Orquima foi inaugurada em 1954. Tania escreve sobre energia nuclear desde 1986 e lança agora o livro "Cobaias da Radiação - a história não contada da marcha nuclear brasileira e de quem ela deixou para trás".

"Gravíssimo", disse ela ao 247. "Centenas de trabalhadores que nunca saberemos os nomes. Trabalhavam sem segurança, almoçavam sobre mesas com material radioativo e levavam roupas para casa. Tudo contaminado", complementou a jornalista.

"Foram diversos documentos relatando situação gravíssima através da Orquima. Mergulhei na história (da Orquima). Interesses, que eram produzir materiais radioativos para exportar aos norte-americanos. Uma 'maracutaia' de interesses que enriqueceram civis, militares", complementou.

Na entrevista, Tania afirmou que operários "não foram indenizados". "Temos uma luta na justiça para serem indenizadas, para que não tenham planos de saúde cortados. Era uma coisa desonrosa. Foram enganados pelo sistema. Ninguém sabia o risco que corria, sem saber que trabalhavam com material radioativo".

Segundo a jornalista, há "cartas no livro que mostram todos esses escândalos". "Era uma coisa vergonhosa. O Brasil buscar soberania, tudo bem, mas às custas do sacrifício da vida dos operários, em geral, negros, muito pobres, que não sabiam o que eram urânio", continuou.

O urânio é um elemento químico metálico, com número atômico de 92. É o mais pesado entre os elementos naturais do planeta. Ele pode ser usado na produção de combustível para usinas nucleares e em reatores nucleares que operam navios e submarinos. O elemento pode ser encontrado ocorre em baixas concentrações na água, em rochas e no solo.

