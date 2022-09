“Temos que derrotar a extrema direita e em São Paulo derrotar o tucanistão”, diz Carlos Giannazi

“É importante derrotar o tucanistão no primeiro turno. A nossa tarefa é a reconstrução e a revogação de todas as maldades feitas nos últimos anos”, frisou o parlamentar do PSOL edit

247 - O deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL-SP) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que reforçou a importância da unidade do campo de esquerda e progressista.

“O momento histórico que vivemos hoje é muito diferente de momentos anteriores. Todos cresceram e aprenderam bastante. Esse gesto da Marina Silva [que se reuniu com Lula e declarou apoio ao ex-presidente] foi importante porque ela entende o momento histórico de combate ao protofascismo, ao terraplanismo, ao negacionismo e é importante a unificação de todas as forças progressistas. Nós temos diferenças. Eu tenho diferenças com a Marina, mas neste momento esse gesto dela é muito importante: fortalecer a frente, a candidatura do Lula que é a candidatura da democracia contra a barbárie”, salientou.

Segundo o parlamentar, a tarefa agora “é derrotar a extrema direita, o fascismo, o bolsonarismo e, aqui em São Paulo, derrotar o tucanistão”.

“É importante derrotar o tucanistão agora no primeiro turno. A nossa tarefa é a reconstrução e a revogação de todas as maldades feitas nos últimos anos”, frisou.

