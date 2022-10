“Temos que mostrar para o povo brasileiro que o Lula vai melhorar a vida das pessoas”, diz Rogério Correia

Apoie o 247

247 - O deputado Rogério Correia (PT-MG) participou do programa Giro das Onze da TV 247. Reeleito deputado, o mineiro comentou o apoio do governador Romeu Zema (Novo) a Jair Bolsonaro.

“Essa foi a tônica de praticamente toda a campanha do Zema durante o primeiro turno. Por isso, o candidato que seria pretensamente do Bolsonaro, praticamente não teve voto porque os bolsonaristas sabiam que o Zema era o candidato real do Bolsonaro”, apontou Correia, reforçando que “não é novidade que ele faça isso agora porque ele já fez no primeiro turno”.

O parlamentar expressou otimismo na campanha de segundo turno de Lula no estado. “Aqui em Minas Gerais se repetiu o que foi a síntese do Brasil: o presidente Lula ganhou exatamente com a mesma diferença que teve no Brasil. Agora é caminhar para que permaneça essa vitória neste segundo turno e até ampliar”.

“Temos que mostrar para o povo brasileiro, como fizemos no primeiro turno, que o Lula vai melhorar a vida das pessoas. Minas Gerais tem uma grande parcela da população passando fome”, acrescentou.

Rogério Correia salientou, no entanto, que será uma batalha árdua com o submundo das milícias digitais atuando fortemente.

“Dois senadores de Minas Gerais espalharam fake news, um ameaçando a presença do regime militar e outro vinculando Lula a satanás. É um retrato da disputa que eles vão querer fazer e a necessidade da gente estar coeso para garantir a vitória do Lula. Acho que com a ampliação das alianças e com a nossa garra, vamos conseguir a vitória que já foi expressiva no primeiro turno”, pontuou.

