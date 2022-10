"Temos que retomar a bandeira e a camisa da seleção", diz André Constantine

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o militante do PT no Rio de Janeiro e ex-pastor evangélico André Constantine falou contra a apropriação dos grandes símbolos da nação brasileira, a bandeira nacional e a camisa da seleção brasileira, pelos bolsonaristas:“não representam o facismo, nem tão pouco os fascistas”.

“A bandeira do Brasil e a camisa da seleção não representam um campo ideológico, e muito menos um partido”, reiterou.

As cores verde e amarela têm sido usadas desde 2018 por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em manifestações da extrema direita, que adotaram a camisa da seleção e a bandeira nacional como símbolos.

Constantine alerta, no entanto, que o vermelho - ligado historicamente à esquerda - nunca deve ser abandonado, pois representa a esperança e a luta. “Não estou aqui querendo dizer para abandonarmos a cor vermelha, que representa a luta gloriosa da esquerda em toda as partes do mundo, e muito menos colocar na gaveta a bandeira gloriosa do PT, estou pedindo a vocês para que nós possamos acrescentar nos próximos atos e nos grandes comícios que ainda vão ocorrer a bandeira do Brasil. Essa bandeira é nossa!”

Vestido de verde e amarelo, o militante petista acrescentou: “a Copa está vindo aí e eu quero torcer para o Brasil e eu quero vestir essa camisa sem ter nenhum encargo na minha consciência. Então é hora de nos apropriarmos dessa bandeira. Viva à bandeira nacional!”

