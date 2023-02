Teresa Leitão: Rememorar o 8 de janeiro é reforçar a reação contra terrorismo, diz Teresa Leitão

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, a senadora pelo PT de Pernambuco, Teresa Leitão, destacou a importância da defesa da democracia feita com rapidez e unidade pelos Três Poderes da República logo após os ataques de 8 de janeiro.

Na entrevista, a senadora falou sobre a posição do presidente Lula em relação aos juros praticados pelo Banco Central, a participação das mulheres na política, que, segundo a senadora, “é irreversível”, e os atos golpistas e de vandalismo praticados por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro.

Ao completar um mês do ataque contra os Três Poderes, a senadora afirmou que é importante lembrar a reação das instituções. “Rememorar esse um mês é também rememorar o outro lado: a reação. A reação do Poder Executivo, a reação do Poder Judiciário, a reação das duas Casas Legislativas, que foi rápida, em termos de se posicionar contra o que estava acontecendo”.

Teresa Leitão apontou como um momento simbólico a conduta unida das autoridades que reagiram aos atos golpistas: “Eu acho que houve um ato, para mim o mais belo, que é preciso estar revivendo, para dizer que a democracia foi vitoriosa, que foi aquele ato da saída do presidente Lula do Palácio do Planalto, com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, e com a ministra Rosa Weber, em direção à sede do Supremo Tribunal Federal, ainda destruída, ainda sem luz. Aquela caminhada em direção ao Supremo foi muito corajosa e emblemática para o povo. Era como se os Três Poderes estivessem reunidos, para preservar o que é comum e que deve ser defendido por todos: a democracia”

