"Terrorismo desgasta o bolsonarismo, mas ainda há o terrorismo econômico", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o terrorismo ocorrido em Brasília desgasta o bolsonarismo e abre oportunidades para o governo do presidente Lula. "Se o governo for firme, isso será muito bom. Espero que não haja anistia desta vez", diz ele.

Paulo Nogueira, no entanto, critica o terrorismo feito pelo mercado financeiro para tentar sequestrar a política econômica do governo Lula. Foi o que teria feito o economista Armínio Fraga, em entrevista de ataque à política econômica do Partido dos Trabalhadores. "Armínio é um típico funcionário do status quo e o mercado faz terrorismo econômico contra o PT", afirma. "O neoliberalismo está frequentemente associado a regimes de direita. Neoliberais na economia abandonaram o liberalismo político, porque defendem medidas que só podem ser impostas à força", lembra ainda o economista.

Na entrevista, Paulo afirmou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, é uma das grandes nomeações do presidente Lula. Ele também pontuou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisa se dissociar do bolsonarismo, "que é uma canoa furada".

Sobre política externa, ele disse que o Brasil deve aumentar sua atividade nos BRICS. "Tem uma lista enorme de países querendo entrar", afirmou. "Estamos entrando num quadriênio de crescimento econômico no Brasil", finalizou.

