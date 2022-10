"Terrorismo é consequência da política bolsonarista de deixar qualquer idiota comprar arma", diz Brian Mier

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247, o jornalista norte-americano Brian Mier criticou a estratégia bolsonarista de importar a cultura armamentista estadounidense para o Brasil, classificando como "muito ruim para a sociedade deixar qualquer babaca comprar arma".

O jornalista comentava o lamentável episódio em que um terrorista bolsonarista ameaçou fazer um atentado na Universidade Presbiteriana Mackenzie em homenagem ao ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ): "Esse é um resultado direto de deixar qualquer idiota comprar arma. É muito ruim para a sociedade deixar qualquer babaca comprar arma, como o Roberto Jefferson, olha o estrago que ele já fez. É porque a arma transforma qualquer discussão como um potencial conflito armado."

"Nos EUA, todo ano tem mais de 200 mortes feitas por crianças abaixo de 5 anos que pegam a arma e matam o pai ou a mãe por engano. Todo ano tem de 60 a 70 casos de homens que acordam de madrugada e dão tiro no próprio pênis por medo de assalto ou coisa assim. É tanta coisa idiota que acontece com arma. E esse negócio de tiroteio escolar está acontecendo quase toda semana nos EUA. Todas as crianças nos EUA precisam fazer aulas uma vez por mês sobre como agir se chegar um atirador na sua escola", acrescentou.

Mier afirmou que tal cultura armamentista é impulsionada por Jair Bolsonaro (PL): "Isso que Bolsonaro trouxe para o Brasil. A indústria de armamento é muito forte, uma das cinco maiores do mundo, o lobby é muito sofisticado, você veja pessoas como o Onyx Lorenzoni (PL) no RS importando lemas do grupo de lobby da associação nacional das armas nos EUA, dizendo 'armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas', mas isso é bobagem, pois se uma pessoa chega numa escola com uma faca, talvez mate uma ou duas pessoas, mas se chega com um fuzil pode matar 30."

