'Transparência Internacional é um instrumento de guerra dos EUA', diz José Genoino

247 - O ex-presidente nacional do PT José Genoino fez fortes críticas, durante uma entrevista à TV 247, à mídia corporativa e à Transparência Internacional, apontando seu papel na espetacularização e na criminalização da política, especialmente na Lava Jato.

Genoino não poupou palavras ao afirmar que "a mídia corporativa faz campanha para proteger a Transparência Internacional", sugerindo uma conivência entre os conservadores e a ONG para manter de pé as práticas abusivas da Lava Jato.

Ele destacou que a mídia corporativa valeu-se de um discurso do combate à corrupção para obter objetivos políticos. Além disso, Genoino afirmou que a Transprência Internacional, financiada por recursos estadunidenses e europeus, foi criada com o objetivo específico de atingir governos progressistas no Sul Global.

"Esta ONG foi criada no bojo de uma política dos EUA para criar guerras para atingir governos progressistas", ressaltou Genoíno.

O ex-presidente do PT também levantou a questão da participação da Transparência Internacional nos acordos de leniência da Lava Jato, sugerindo que a organização foi um instrumento para fortalecer as ações de lawfare. Assista:

