Ucranianos usam a população como escudo, diz Breno Altman

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, acusou as tropas ucranianas de dificultarem o estabelecimento de corredores humanitários na guerra com a Rússia, utilizando civis como escudos.

De acordo com Altman, a situação já foi relatada até mesmo por “funcionários de organismos internacionais”. “Quem é que está impedindo os corredores humanitários? Não são os russos, são os próprios ucranianos, porque sabem que esses corredores humanitários, se funcionarem, retiram a população civil das cidades e acabam os escudos do exército ucraniano. Sem os civis na cidade, o exército russo pode atacar com maior liberdade, que é tudo que os ucranianos não querem. Há relatos de funcionários de organismos internacionais, que são evidentemente filtrados pela imprensa ocidental, dizendo que os ucranianos não colaboram com os corredores humanitários”.

À Rússia, argumentou o jornalista, não interessa matar civis porque isto desgasta a imagem do governo perante a opinião pública. “Cada civil morto nessa guerra é um desgaste para o Putin que ele não quer ter. Quem tem interesse nos corredores humanitários, além das próprias pessoas, é centralmente a Rússia, para retirar civis do cenário de guerra e reduzir ao máximo o número de mortos civis, que é um fator de desgaste de Moscou. Os ucranianos usam os civis como escudo, está mais do que provado”.

