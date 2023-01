“Um outro parlamento é possível e necessário”, defende Chico Alencar, candidato à presidência da Câmara

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Chico Alencar (PSOL), participou do programa Giro das Onze, da TV 247. Ele explicou a decisão da legenda de lançar seu nome para concorrer à presidência da Câmara, mas reconheceu o favoritismo do presidente da Casa, Arthur Lira, para seguir no cargo.

Segundo o parlamentar, a candidatura é um contraponto à supremacia de Lira e um sinal de alerta para o governo Lula.

“A única batalha perdida é aquela que não se trava. O legislativo brasileiro completa este ano o seu bicentenário. O parlamento de representação de oligarcas das classes dominantes e, às vezes, com algum espaço para os debaixo, tem que reverberar a diversidade da sociedade”, defendeu.

Chico Alencar não negou o favoritismo de Lira. “Uma candidatura praticamente única, com uso total da máquina do bolsonarista Arthur Lira, não representa todo o querer da sociedade brasileira, assim como o centrão fisiológico do toma lá, dá cá, também não”, argumentou.

“Minha candidatura, que não é minha, é do PSOL. E que não é do PSOL, mas de todos que tem uma visão crítica do parlamento e desse tipo de processo avassalador tratoral que o Lira apresenta, podem manifestar sua independência e o seu descontentamento e a sua vontade de um outro parlamento possível e necessário e mais poroso às demandas da população. Mais transparente e austero. Esse é o sentido da nossa avaliação”, defende Chico Alencar.

Ao Globo, Chico Alencar admitiu que não tem chances de vencer Lira, e disse que Lula "pagará caro" por apoiar reeleição do atual presidente da Câmara.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.